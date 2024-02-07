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Recapping ASU's 2024 National Signing Day with SOTD Podcast

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

My guest appearance on Speak of the Devils Podcast with host Brad Denny was recorded on February's National Signing Day. I break down the Sun Devils' two new additions, evaluate the 2024 newcomers as it stands, and look ahead to the 2025 recruiting class.

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