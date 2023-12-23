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DevilsDigest TV: State of the Sun Devils' basketball team

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

At the end of non-confrence play, I sat down with Sun Devil Network analyst Kyle Dodd for a candid conversation on ASU's season to date, the issues contributing to a three-game skid, and how to remedy the situation ahead of Pac-12 play

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