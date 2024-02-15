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DevilsDigest TV: Oregon State at ASU Postgame Analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

A true and tested recipe that served Arizona State well in previous Pac-12 wins was executed on Wednesday night in a home win over Oregon State. Justin LaCertosa and I break down the Sun Devils' 79-61 victory

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