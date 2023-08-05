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DevilsDigest TV: Crow, Anderson, and Dillingham discuss joining the Big 12

ASU President Dr. Micahel Crow
ASU President Dr. Micahel Crow
Kaiden Fesler
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