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DevilsDigest TV: ASU at Washington postgame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
(AP Photo Jed Jacobsohn)
(AP Photo Jed Jacobsohn)

SEATTLE - A stellar defensive performance by ASU was all for naught on a night where offense and special teams fluttered. Nick Borgia and I analyze

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