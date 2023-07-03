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Basketball roster analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
A leaner and more explosive Frankie Collins is emerging is summer practices
A leaner and more explosive Frankie Collins is emerging is summer practices

After a few weeks of preseason practices, this Sun Devils' 2022-23 squad is still very much a work In progress, especially with nine new faces on the team. Nonetheless, some early trends are already emerging after witnessing the initial impressions on the floor. Here’s our breakdown player by player:


Basketball roster analysis


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