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Wednesday’s scrimmage report

DevilsDigest.com Staff
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ASU QB Trenton Bourguet
ASU QB Trenton Bourguet

It was a bag of mixed goods for the ASU offense in Wednesday morning’s scrimmage, with some surprising names scoring some of the five touchdowns posted today. Here are our takeaways


Wednesday’s scrimmage report

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