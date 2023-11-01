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Wednesday's Practice Report

Sammy Nute
Staff Writer

The Sun Devils continued their preparations for Saturday's matchup at Utah. Here's our report from that session


Wednesday's Practice Report


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