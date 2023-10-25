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Wednesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Today marked a better day for the ASU offense which welcomed another starter off of injury and back into the lineup at offensive line. Here's our report


Wednesday's Practice Report

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