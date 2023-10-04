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Wednesday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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With personnel changes and introducing new plays on both sides of the ball, head coach Kenny Dillingham said that Wednesday's practice was not as sharp as the day before. Nonetheless, he did like the effort exhibited. Here's our report:


Wednesday’s Practice Report

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