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Wednesday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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ASU RB Kyson Brown (Mark Henle/The Republic / USA TODAY NETWORK)
ASU RB Kyson Brown (Mark Henle/The Republic / USA TODAY NETWORK)

The Sun Devils continued with their preparations for the first road game of the season at Cal, and it was a session that had to be managed carefully because of the team's various injuries. More in our report here:

Wednesday’s Practice Report


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