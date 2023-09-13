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Wednesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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"We're getting better. We got some more bumps and bruises today." Sun Devils continue to work through the challenges facing them, finding creative ways to combat penalties on defense. More here in our report

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