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Wednesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Wedneday was a strong day for QB Jaden Rashada and the Sun Devil offense
Wedneday was a strong day for QB Jaden Rashada and the Sun Devil offense

Wednesday was a strong day for QB Jaden Rashada and the Sun Devil offense, and its front five showcased some changes in today's practice. All the details from today's session can be found here:


Wednesday's Practice Report

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