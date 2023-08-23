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Wednesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

There was a different level of energy in today's ASU practice, the first session after Jaden Rashada was named the Sun Devils' starting quarterback. How did he perform today? Those details and more are all here in our practice report


Wednesday's Practice Report


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