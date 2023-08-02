News More News
ago football Edit

Wednesday’s Practice Report

ASU linebackers
ASU linebackers
DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

It was another strong showing for the Sun Devil defense in Fall Camp. Here are our takeaways from Wednesday's practice


Wednesday’s Practice Report


Join your fellow Sun Devil fans on our premium message board, the Devils’ Huddle, run by the longest-tenured Sun Devil sports beat writer, to discuss this article and other ASU football, basketball, and recruiting topics. Not a member yet? Sign up today and get your daily fix of Sun Devil news!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}