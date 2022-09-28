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Wednesday's Practice Report

(ASU Footbal Twitter Photo)
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Cole Topham
Staff Writer

Here are our observations from today's session


Wednesday's Practice Report

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