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Tuesday’s scrimmage report

(Brad Denny Photo)
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DevilsDigest.com Staff
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A change in schedule postponed last Saturday's scrimmage to take place today at Sun Devil Stadium. It was a session where the offense did start out slow but was able to finish on a stronger note


Tuesday’s scrimmage report

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