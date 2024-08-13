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Tuesday's Practice Report
DevilsDigest.com Staff
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Tuesday’s practice was in the Dickey Dome for its entire duration, a break from the heat that the players surely enjoyed, as well as its head coach, who called yesterday's session clearly the best in fall camp and the team was rewarded as a result
Tuesday's Practice Report
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