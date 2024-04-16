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Tuesday's Practice Report

Caleb Campero
Staff Writer
Tuesday marked the debut of ASU wide receivers coach Hines Ward (Brad Denny Photo)
Tuesday marked the debut of ASU wide receivers coach Hines Ward (Brad Denny Photo)

The beginning of spring practice's week four was highlighted by the debut of ASU wide receivers coach Hines Ward, instructing his group. What were some of his initial teaching points? That and more details from today's session are all here:



Tuesday's Practice Report

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