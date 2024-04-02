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Tuesday's Practice Report

Scott Sandulli
Staff Writer

The first fully padded spring session for the Sun Devils also included a lot of 3rd and long installation which oftentimes has the defense get the upper hand, although ASU's ground attack did shine in the latter part of practice


Tuesday's Practice Report

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