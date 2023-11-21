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Tuesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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ASU head coach Kenny Dillingham and QB Jaden Rashada
ASU head coach Kenny Dillingham and QB Jaden Rashada

Kenny Dillingham said that QB Jaden Rashada looked better this week and will monitor his progress in the days ahead of the Territorial Cup. Here's how the signal caller and his teammates performed in today's practice

Tuesday's Practice Report


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