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Tuesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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ASU RB DeCarlos Brooks returned to practice after being out for the last six games
ASU RB DeCarlos Brooks returned to practice after being out for the last six games

ASU welcomed back to practice several players who healed over the bye week after missing some games as the Sun Devils continued their preparations for their road game at Washington


Tuesday's Practice Report


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