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Tuesday's Practice Report

ASU RB DeCarols Brooks
ASU RB DeCarols Brooks
DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

In what was described by head coach Kenny Dillingham as the best in-seaosn practice by ASU, especially on the offensive side, the Sun Devils had players such as RB DeCarols Brooks return to practice, and two walk-on punters are vying for a starting role this week versus Colorado

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