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Tuesday’s Practice Report

ASU QB Drew Pyne
ASU QB Drew Pyne
DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

Quarterback Drew Pyne who was injured exactly a month ago today, was a full participant in Tuesday's session. Here is our report from that practice:

Tuesday’s Practice Report


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