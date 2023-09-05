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Tuesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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As the Sun Devils continued their preparations for the Oklahoma State contest with today's practice that welcomed a wide receiver back from a lengthy injury, saw the ongoing position battles on the offensive line and featured a formidable morning by the defense. All the details here:

Tuesday's Practice Report


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