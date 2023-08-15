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Tuesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Offense bounced back from yesterday and turned in a better session today, but it still wasn't clear from mistakes as the defense continued to flex its muscles, especially in the secondary. Here are our takeaways


Tuesday's Practice Report

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