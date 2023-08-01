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Tuesday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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As often times the case early on in fall camp, both sides of the ball had some periods of practice which paled in comparison to others, and that was the case in the Sun Devils' Tuesday session. Here are our observations from today:

Tuesday’s Practice Report

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