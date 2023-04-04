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Tuesday’s Practice Report

(Cole Topham Photo)
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DevilsDigest.com Staff
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A colder than normal April morning welcomed ASU's practice today, and the weather wasn't the only surprise taking place, as some players who largely had a quiet spring did stand out in today's session.


Tuesday’s Practice Report

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