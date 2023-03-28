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Tuesday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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With just about half of the 15 sessions under ASU’s belt, perhaps the dog days of spring practice have arrived since Kenny Dillingham deemed today’s practice the worst one this month, displaying a lack of passion and energy. Nonetheless, we saw some impressive plays through the session to report on. Here are our takeaways.


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