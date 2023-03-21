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Tuesday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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The first day in pads in the spring practice didn't disappoint, with both sides of the ball going back and forth in gaining the upper hand during certain segments. Here are our Tuesday's takeaways

Tuesday’s Practice Report


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