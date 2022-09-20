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Tuesday's practice report

DevilsDigest.com Staff
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(ASU Footbal Twitter Photo)
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Here are our observations from the first session under interim head coach Shaun Aguano


Tuesday's practice report

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