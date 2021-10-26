 ASUDevils - Tuesday’s Practice Report
News More News
{{ timeAgo('2021-10-26 13:27:39 -0500') }} football Edit

Tuesday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

ASU continued its preparations for its home game versus Washington State. Here are our observations from today's session.


Tuesday’s Practice Report

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}