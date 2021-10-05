 ASUDevils - Tuesday’s Practice Report
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Tuesday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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The Sun Devils continued their preparations for their Friday contest versus Stanford. Here are our observations from today's session

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