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Thursday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

One week before its season opener, the Sun Devils' offense had more than a good few moments as some positions on that side of the ball are still settling in. Here are our takeaways from today's session


Thursday's Practice Report


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