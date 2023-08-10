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Thursday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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The first Camp Tontozona practice for the Sun Devils was one of the most energetic ones for ASU in the preseason and was largely defined by defensive dominance. Here are our takeaways from Thursday's session

Thursday's Practice Report

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