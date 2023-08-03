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Thursday's Practice Report

Notre Dame QB transfer Drew Pyne enjoyed his best practice as a Sun Devil
Notre Dame QB transfer Drew Pyne enjoyed his best practice as a Sun Devil
DevilsDigest.com Staff
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Today was by far the strongest session we've seen this week by the Sun Devil quarterbacks, as the ASU offense bounces back from a couple of challenging practices. Here are our takeaways from Thursday morning


Thursday's Practice Report

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