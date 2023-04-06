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Thursday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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An extremely entertaining spring session is one where you see a roughly even number of impressive plays by both the offense and the defense, and in that regard, Thursday delivered big time


Thursday's Practice Report

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