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Thursday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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A reversal in temperature from Tuesday, going from a warm spring day to possibly the chilliest session in Tempe this month, also manifested itself on the field as Thursday's session was more lively than 48 hours prior.



Thursday’s Practice Report

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