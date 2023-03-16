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Thursday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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As one would expect during spring practice, when one side of the ball wins one day, the next session is a virtual guarantee to deliver an opposite result. Sure enough, that is what took place on Thursday as the defense outshined the offense


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