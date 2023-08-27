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Sunday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

“To think that 18-22-year-olds are gonna go out and have a good practice is delusional, But I think the guys did the best they could do.” For obvious reasons, today's practice was not one of the better preseason sessions for ASU. Here's our report:


Sunday's Practice Report


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