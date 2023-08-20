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Sunday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Today ASU's practice moved inside the dome to simulate crown noise and test the defense operating under those conditions, and that unit responded by being extremely efficient. Here are our takeaways


Sunday's Practice Report

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