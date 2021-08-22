 ASUDevils - Sunday’s Practice Report
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{{ timeAgo('2021-08-22 15:33:49 -0500') }} football Edit

Sunday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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With more than half of the preseason practices now in the books, the Sun Devils now enter the final stretch of preparation ahead of the 2021 season. Here are our observations from today's session


Sunday’s Practice Report

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