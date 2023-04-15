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Spring Game Report

DevilsDigest.com Staff
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Touchdowns may have been hard to come by in ASU's spring game, but the standouts on both sides of the ball throughout spring continued and made their presence known in today's Spring Game


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