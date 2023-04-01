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Saturday’s Scrimmage Report

DevilsDigest.com Staff
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(Brad Denny Photo)
(Brad Denny Photo)

Another Saturday, another spring scrimmage where the defense was in control versus their teammates on the other side of the ball. Which players stood this morning in Sun Devil Stadium? Here are our takeaways:

Saturday’s Scrimmage Report

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