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Saturday's Scrimmage Report

DevilsDigest.com Staff
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Keeping the running theme of this week's practice, this year's first spring scrimmage featured a stout ASU defense that was able to mostly contain the offense, sans a few instances from its playmakers. Here are our takeaways from the Sun Devils' performance

Saturday's Scrimmage Report

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