News More News
ago football Edit

Saturday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

After two days off, the Sun Devils returned to the practice field as the starting quarterback battle continues and newcomers made their presence known. Here are our takeaways


Saturday's Practice Report

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}