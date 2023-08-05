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Saturday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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The buzz over joining the Big 12 was palpable at today's practice, but Saturday's session was also unique in that it was the first preseason practice in full pads. Here are our takeaways from ASU's session


Saturday's Practice Report


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