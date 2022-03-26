 ASUDevils - Saturday's Practice Report
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Saturday's Practice Report

(Sun Devil Athletics Photo)
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DevilsDigest.com Staff
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Our staff's observations from spring practice


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