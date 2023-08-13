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Post-Camp T two-deep projection

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

With ASU's fall camp winding down and the season opener two and a half weeks away, how have the various Sun Devil position battles resolved themselves? Here’s how we see the current Sun Devils’ two-deep picture.

Post-Camp T two-deep projection

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