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Podcast: Season Preview and Pac-12 Overview with Yogi Roth

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

(33 minutes)


Pac-12 Networks Analyst Yogi Roth joins me to offer his perspective of the Sun Devils ahead of their 2023 season and why he feels first-year head coach Kenny Dillingham can be successful in his initial session at the helm. Roth also discusses some of the conference storylines he sees taking place this year.

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